Eita, que buraqueira!

A moradora de um prédio da Rua Professor Pedreira de Freitas, entre as ruas Antonio de Barros e Francisco Marengo, entrou em contato com a redação para reclamar da buraqueira que tomou conta deste trecho. Os buracos estão muito próximos e obrigam os motoristas a invadirem a pista contrária. A reportagem esteve no endereço e viu manobras arriscadas e motoristas que, por falta de opção, foram direto na direção dos buracos. A área é de responsabilidade da Prefeitura Regional Mooca no quarteirão citado.