Eles conseguiram chamar a atenção!

Moradores participaram de manifestação em prol da reabertura de parte do Centro Esportivo Brigadeiro Eduardo Gomes, também conhecido como Sampaio Moreira

Eles se concentraram em frente ao portão da Rua Apucarana, por volta das 10 horas de domingo, dia 6, para pedir agilidade à Prefeitura quanto ao processo que segue para que parte do espaço de lazer, que foi fechado em outubro de 2016, por conta das obras do Território CEU Carrão-Tatuapé, volte a ser utilizado.

Estavam presentes as pessoas que trabalham para que este projeto aconteça, quem caminhava no local, fazia aula, utilizava os equipamentos de ginática, que corria, andava com o seu pet, além daqueles que simpatizam com a causa. Na ocasião, as alunas de tai chi chuan também reivindicaram a reabertura do espaço e o retorno das aulas no Centro Esportivo Brigadeiro Eduardo Gomes.

FALTA DE SEGURANÇA

A vulnerabilidade do espaço também vem sendo muito questionada. Tanto é que, num determinado momento da manifestação, o portão foi aberto e quem estava do lado de fora não exitou em entrar para conferir a real situação do espaço.

De acordo com informações obtidas durante a mobilização, tornou-se comum, à noite, as pessoas pularem o muro para consumir drogas. Como não fica nenhum segurança e a área é muito grande, tem gente que também invade para dormir. Como não há movimentação e é fácil entrar, isso chama atenção de pessoas mal intencionadas.

Problemas com o cercado também foram apontados do lado do calçamento da Rua Apucarana. Além dos filetes estarem quebrados e desalinhados, próximo ao portão, rachaduras tornam a parte que é murada perigosa. Isso porque está bamba. Também não há poda das árvores e uma espécie que caiu no ano passado continua lá. A iluminação é precária e muita gente corre o risco de ser assaltada nas proximidades.

Quem estava na manifestação e percorreu toda a área não escondeu a tristeza. Este foi o sentimento que predominou. Muitos aproveitaram ainda para fotografar e filmar. Era unânime a decepção. Até que a Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana chegaram e pediram para que todos se retirassem. Todas as postagens feitas durante a manifestação podem ser vistas no Instagram Gazeta do Tatuapé.