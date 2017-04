Eles continuam na Rua Apucarana

Em novembro de 2016, o leitor desta Gazeta, Marcelo Tortoreto, alertou para a instalação de semáforos para ciclistas na Rua Apucarana, em mais de um cruzamento.

Em especial, ele destacou o equipamento que foi colocado na esquina do cruzamento com a Rua Cantagalo. Em contato com a CET – Companhia de Engenharia de Tráfego – a mesma chegou a informar que não estava prevista a instalação de ciclofaixa no local e que os mesmos seriam retirados.

Entretanto, cinco meses depois, os equipamentos continuam nos cruzamentos, caso da Rua Apucarana com a Rua Euclides Pacheco.