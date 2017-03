O cantor Gilberto Augusto fará única apresentação de seu show “Elvis the Concert – o Tributo” na próxima quinta-feira, dia 30, às 21h30, no Teatro Fernando Torres. Considerado o melhor intérprete de Elvis de toda a América Latina, Gilberto possui uma extensa carreira premiada no Brasil e Exterior.

Sua carreira é marcada por viagens culturais e profissionais a Memphis e a lugares ligados a Elvis que trouxeram o conhecimento necessário para produzir um grande espetáculo. O show é uma grande produção que relembra as apresentações de Elvis em Las Vegas.

A produção conta com a participação da Banda Memphis e do Quarteto Vocal Memphis. Gilberto é capaz de atingir todas as notas e sua performance reúne, também, vestuário e adereços importados. Sua aparência também remete ao rei, prova disso, são os 19 comerciais da carreira. Classificação: livre. Ingressos: a partir de R$ 35,00. Local: Rua Padre Estevão Pernet, 588 – Tatuapé. Mais informações no telefone 2227-1025.