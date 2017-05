EMPORIUM ARTEZANALE – Cozinha artesanal italiana

Se você é amante da cozinha italiana e não abre mão de comer e beber bem, acompanhado de excelentes vinhos, o Emporium Artezanale é o lugar ideal. Localizado na Rua Serra de Japi, 758, no Tatuapé, a casa recém-inaugurada possui 900 m² dedicados ao café, almoço, jantar e pizza em meio a uma adega e empório de massas e molhos de fabricação própria. Tudo elaborado de forma artesanal, tipicamente italiana, supervisionado por uma equipe especializada em nutrição.

Todos os pratos do Emporium Artezanale são preparados com os mais frescos ingredientes e acondicionados de forma que as características originais dos alimentos não sejam comprometidas, garantindo assim uma alimentação saudável, com sabor caseiro e um rígido controle de qualidade.

Na entrada, um café foi escolhido especialmente para a casa, com um “blend” do sul de minas direto para o Tatuapé.

SURPREENDENTE

Sob os olhos atentos dos proprietários, dos chefs e gerentes renomados, a casa reserva surpresas deliciosas como a massa Amalfitana, receita especial de massa recheada com uma surpreendente apresentação, que leva a assinatura de cozinheiros que trouxeram na bagagem o aprendizado e aperfeiçoamento de casas famosas.

Os vinhos também têm atenção especial, com quase 800 rótulos de excelente qualidade. O maior diferencial do Emporium Artezanale está nos critérios de seleção, que satisfazem, ao mesmo tempo, o paladar de enófilos iniciantes, intermediários e conhecedores. As características primordiais para a seleção dos vinhos são cuidadosamente mantidas pelos proprietários que oferecem ainda o mesmo valor de todos os rótulos da adega quando consumidos no salão.

WORKSHOPS E EVENTOS

A loja conta ainda com uma brinquedoteca, um espaço dedicado a workshops, eventos, aulas de culinária e vinhos, em especial degustações, confrarias e harmonizações com vinhos e vinícolas renomadas.

SERVIÇO

Emporium Artezanale. Rua Serra de Japi, 758, Tatuapé. Horários de atendimento: empório, adega e café, das 9 às 22 horas; almoço das 11 às 15 horas; e jantar, das 18 às 23 horas.