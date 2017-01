Encontro da OAB com prefeitos regionais

A OAB-SP iniciou as atividades do ano reunindo, pela primeira vez, diretorias de 13 subseções da capital e 30 prefeitos regionais em seu prédio-sede, na última segunda-feira, dia 9. O evento marca o início do diálogo entre a instituição e a Prefeitura, com o objetivo de mapear os problemas e de buscar soluções para a cidade.

“As subseções são as representações locais da OAB. São elas que promovem o relacionamento da entidade junto a autoridades municipais, como prefeituras e câmaras de vereadores. São Paulo, porém, tem a situação única de conter, na mesma cidade, 13 subseções, seguindo a divisão judiciária. Por isso a OAB-SP promoveu este encontro, para aproximar as nossas subseções paulistanas da nova administração da cidade”, destacou Marcos da Costa, presidente da OAB-SP.

Ao lembrar que a linha de gestão do prefeito João Doria é a do diálogo, o vice-prefeito Bruno Covas convocou os prefeitos regionais presentes a buscarem parceiros também entre os dirigentes de Ordem. “A ideia é mobilizar toda a sociedade civil organizada a favor da cidade de São Paulo. Estamos iniciando com a OAB-SP e vamos nos reunir com outras entidades representativas da sociedade paulistana, na busca por parceiros”, pontuou Covas.