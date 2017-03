A peça itinerante Entre Vãos, montagem d’A Digna Cia., reestreia dia 1º de abril. Com direção de Luiz Fernando Marques (do Grupo XIX de Teatro), o espetáculo acontece em três lugares da cidade, simultaneamente, com sessões aos sábados, domingos, terças-feiras e feriados, às 15 horas.

Pelo site da peça o público escolhe que personagem quer assistir e recebe as instruções sobre o local onde acontece a cena.

São eles, uma balconista que trabalha numa loja de paletas mexicanas na Santa Cecília; um livreiro de um sebo no Anhangabaú; ou uma mulher, conhecida como Anjo de Corredor, que mora próxima à estação Marechal Deodoro do Metrô.

Ao final de cada cena, o espectador é deslocado por um percurso a pé e por meio de transporte coletivo até outro ponto da cidade. No trajeto, o público é guiado por um áudio composto de músicas e textos que sugerem colagens entre sons, a história contada e as paisagens do caminho. Ao fim do percurso, as quatro personagens e os três grupos de espectadores se encontram para a cena final. Ingressos: R$ 20,00. As reservas, assim como as informações só serão passadas via site.