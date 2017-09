Espeto da Praça: um ano de sucesso no Tatuapé

Aberto de segunda a quinta, das 11 às 24 horas; às sextas e sábados, das 11 horas à 1 hora, e aos domingos e feriados, das 11 às 24 horas, o Espeto da Praça comemora, no mês de setembro, um ano de sucesso. Localizado na Praça Conceição do Herval, 1, no Tatuapé, na quinta-feira, dia 14, a casa recebeu clientes e amigos em clima festivo.

Desde a sua inauguração, no dia 8 de setembro de 2016, o Espeto da Praça só vem recebendo elogios e aumentando cada vez mais os seus clientes. Como forma de agradecer, a noite de quinta-feira contou com a apresentação de Raffaello e Sabrina, que cantaram clássicos nacionais e internacionais.

No cardápio, os pratos já tradicionais da casa: a costela e a picanha na chapa, só que com um toque comemorativo. Além, é claro, de muitos espetinhos. São mais de 18 sabores servidos diariamente: carne, kafta, kafta recheada, picanha, contra-filé, medalhão de filé mignon com bacon, frango, sobrecoxa de frango, suínos, linguiça, linguiça apimentada, copa lombo, panceta, salsichão, queijo com bacon, vegetariano, salmão, queijo coalho, pão de alho; e os doces de morango com chocolate e morango com sorvete de chocolate.

Com uma gastronomia que dá aquele gostinho de quero mais, entre as dicas da casa ainda estão a costela gaúcha e o saboroso cupim, que acompanham arroz, mandioca e salada. No Espeto da Praça há uma grande variedade de bebidas e a cerveja é servida bem gelada. Para quem gosta de saborear uma legítima caipirinha, a casa oferece mais de 20 sabores.

SERVIÇO

Gostou? Mais informações no telefone 2478-2802. Face e Instagram @barespetodapraca.