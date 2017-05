Pensou em deliciosos espetinhos? O Espeto da Praça é especialista no assunto e tem no cardápio espetos bovino, suíno, de frango, vegetariano, salmão, cordeiro e os doces morango com chocolate e morango com sorvete.

Aberto de segunda a quinta, das 11 às 24 horas; às sextas e sábados, das 11 horas à 1 hora, e aos domingos e feriados, das 11 às 24 horas, o espaço tem decoração rústica e mesas em uma agradável área externa coberta que também possui um simpático espaço kids. O ambiente é bem convidativo para aquele bate-papo com os amigos e comemorações de datas especiais.

O cardápio também oferece outras receitas e sugestões de pratos à la carte. Entre as dicas estão: a Costela Gaúcha e o Saboroso Cupim, ambos acompanham arroz, mandioca e salada. Outras sugestões são: a tábua mista com carne, frango, tulipa, coração, cafka, linguiça (apimentada e sem pimenta), queijo coalho e pão de alho; e o filé mignon gratinado com catupiry.

Para completar a sua refeição, além dos espetinhos doces, outra dica para sobremesa é a banana caramelada com ou sem sorvete de creme, ou, se preferir, peça a cocada da tia, que também pode ser servida com ou sem sorvete. Todos uma delícia!

No Espeto da Praça há ainda uma grande variedade de bebidas e a cerveja é servida bem gelada, ao gosto do paladar dos brasileiros, sempre. Tem Original, Skol, Heineken e Eisenbahn. Para quem gosta de saborear uma legítima caipirinha, feita com ingredientes de primeira e na medida certa, a casa oferece mais de 20 sabores.

SERVIÇO

Gostou? Mais informações no telefone 2478-2802. Espeto da Praça: Praça Conceição do Herval, 1, Tatuapé.