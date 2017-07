A dica desta semana é do tatuapeense Fernando Ferreira Toledo: espeto de camarão com queijo coalho, acompanhado de arroz do caldo, bacon, alho-poró, salada de agrião e chimichurri, que tem na sua elaboração o conceito “surf and turf” – uma combinação de proteínas do mar e da terra com o intuito de mesclar sabores e texturas. Confira e bom apetite!

Limpe os camarões e reserve as cascas para o caldo. Corte o queijo coalho em cubos. Monte o espeto na sequência de 1 camarão e um cubo de queijo; no total de 3 camarões para 3 cubos de queijo.

Inicie o caldo de camarão: em uma panela funda junte as cascas e as cabeças com talo do alho-poró, cebola, salsão, cenoura, raminho de alecrim, alho amassado com a casca, vinho branco (15 a 20 ml) e 1 litro de água. Deixe ferver por 40 minutos.

Corte o alho-poró em rodelas finas, o bacon em cubos médios e reserve separadamente.

Para o chimichurri, pique bem as seguintes ervas: tomilho, sálvia, salsa, pimenta dedo de moça; misturar com azeite e sal a gosto. Coloque gotas de limão e, para quem gosta de acidez, pode usar o vinagre balsâmico. Reserve.

Coe o caldo de camarão e cozinhe o arroz nesse caldo. Refogue o bacon, de 3 a 5 minutos, e assim que soltar a gordura, coloque o alho poró fatiado. Refogue por mais 2 minutos.

Finalize o espeto de camarão com queijo coalho na churrasqueira ou grill. Sirva o arroz, por cima o refogado do bacon e alho-poró. Coloque as folhas do agrião para acomodar o espeto. Finalize com o chimichurri sobre o espeto e as folhas de agrião.