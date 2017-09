Aulas gratuitas de skate nos CEUs

A Prefeitura acaba de lançar a segunda edição do projeto Skate Solidário. A ação é uma cooperação entre empresas privadas, associações e as secretarias municipais de Esporte e Educação para atender cerca de 440 crianças e adolescentes de 6 a 16 anos, em dez CEUs. As inscrições para o projeto podem ser feitas diretamente nos polos, mediante o preenchimento de ficha cadastral.

Com duração prevista para os próximos seis meses, o projeto oferecerá semanalmente aulas práticas e teóricas gratuitas de skate. Os participantes terão a oportunidade de aprender a andar de skate e desenvolver conceitos de cidadania, socialização, convivência e fortalecimento de vínculos, além de aprimorar o convívio social com foco no respeito e cooperação, tendo como base o esporte.

ENDEREÇOS NA ZONA LESTE

CEU Aricanduva – Rua Olga Fadel Abarca, s/nº – Jardim Santa Terezinha. CEU Curuçá – Avenida Marechal Tito, 3.400 – Jardim Miragaia. CEU Parque Veredas – Rua Daniel Muller, 347 – Itaim Paulista. CEU Jambeiro – Avenida José Pinheiro Borges, 60 – Guaianases. CEU São Mateus – Rua Curumatim, 201 – Parque Boa Esperança. CEU São Rafael – Rua Cinira Polônio, 100 – Conjunto Promorar Rio Claro. CEU Rosa da China – Rua Clara Petrela, 113 – Jardim São Roberto.