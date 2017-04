Estação MasterChef no Complexo Tatuapé

O Complexo Tatuapé escolheu a gastronomia para ser o mote da campanha de Dia das Mães. Para abrir a temporada, na quarta-feira, dia 19, os participantes da primeira edição do reality exibido pela Band, focado no público infantil, incluindo o vencedor Lorenzo Ravioli, além de Lívia Magri Lopes, Valentina Schulz e Ivana Coelho, participaram de um evento exclusivo.

Mas eles vão voltar: neste sábado, dia 22, Valentina estará no shopping com a sua mãe; no próximo, dia 29 de abril, será a vez de Ivana. Depois, no dia 6 de maio virá a Lívia e, no dia 13 de maio, o Lorenzo, sempre das 17 às 18 horas.

PROMOÇÃO POR SORTEIOS

O projeto inclui ainda promoção por meio de sorteio. A cada R$ 300,00 em compras, os clientes concorrerão a cinco premiações de um ano de supermercado grátis – com R$ 1 mil mensais para compras em lojas Carrefour – e cinco kits exclusivos, compostos por produtos MasterChef Brasil da Gedex e livros do Senac ligados à gastronomia. Clientes do Clube Pontua Complexo Tatuapé, programa de fidelidade do shopping, terão direito a cupons em dobro.

ATRAÇÕES

Até o dia 14 de maio, a Estação MasterChef Júnior Brasil estará no Shopping Metrô Tatuapé (Praça de Eventos). Aberta de domingo a sexta, das 12 às 20 horas; sábados, das 10 às 22 horas. Para crianças de 5 a 12 anos que, ao final do percurso, irão preparar uma receita.

Já no Espaço MasterChef Brasil Dicas Gastronômicas, no Shopping Metrô Boulevard Tatuapé, haverá dicas gastronômicas todos os dias, com professores e alunos de Gastronomia do Senac. Às quintas, um dos eliminados da quarta temporada do MasterChef Brasil estará na cozinha do shopping.

“Esta é a primeira vez que utilizamos a gastronomia como tema central de uma campanha, e nada mais adequado que o Dia das Mães para reverenciar a boa mesa, o convívio familiar e o cuidado com o outro. Estamos felizes com a parceria e certos de que o nosso público vai se engajar. Está no nosso DNA oferecer experiências aos nossos clientes em eventos que gerem conhecimento”, conclui Flávia Tegão, gerente de marketing do Complexo Tatuapé.

Os empreendimentos encontram-se anexos à estação do Metrô Tatuapé.