Estudante é premiada no Tatuapé

Moradora da região de São Miguel, Janeth Mamani Sacari, de 18 anos, está entre as alunas mais premiadas na Escola Técnica Martin Luther King, no Tatuapé. Entre seus trabalhos desenvolvidos na escola, estão o protótipo de um avião, e um robô que pode ser controlado pelo celular. De acordo com o seu professor, da área de Mecatrônica, Marcos Vaskevicius, a intenção da estudante é a de transferir as tecnologias empregadas aos projetos às máquinas das áreas da indústria e metalurgia. Janeth, que terá seus trabalhos expostos na VI Semana Tecnológica da Etec, em outubro, quer atuar na área de engenharia mecatrônica e, ao mesmo tempo, buscar cursos nas áreas de automação industrial. Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho da aluna pode visitar o mecatronicaporjaneth.blogspot.com.