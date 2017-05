Evento Enogastronômico

Vem aí o 4º Wine Weekend, que acontecerá no Resort Monte das Oliveiras, de 2 a 4 de junho. O fim de semana gastronômico para os apreciadores de vinho é mais uma realização da Mega Adega Kanguru, que contará com os melhores rótulos de Portugal, junto à importadora Alentejana.

Confira a programação: sexta – welcome drink com espumantes e jantar harmonizado; sábado – almoço e jantar harmonizado, além de música ao vivo; domingo – almoço harmonizado.

É importante destacar que todos os vinhos e espumantes degustados estão inclusos no pacote de hospedagem, no período do evento. Não perca tempo e garanta já a sua vaga. As reservas podem ser feitas através do telefone (11) 2095-6364.

A Mega Adega Kanguru oferece mais de três mil vinhos nacionais e importados. Localizada dentro do Supermercado Kanguru, está aberta de segunda a sábado, das 8h30 às 20 horas. Conta com estacionamento coberto e aceita todos os cartões de crédito. Mais informações e compras on-line no site www.megaadega.com.br.

Já o Resort Monte das Oliveiras está localizado na estância turística de Joanópolis, a menos de 100 quilômetros da capital. O lugar é cercado por uma natureza exuberante e oferece muito conforto e sofisticação. São cerca 50 alqueires na Serra da Mantiqueira e uma completa infraestrutura com chalés, bangalôs e sítios com flexibilidade de acomodação.

Acesso pela Rodovia Fernão Dias, na altura do km 2 – saída 2. Estrada entre Serras e Águas, km 8, Joanópolis. Telefones: (11) 4598-4000 e (11) 4598-2039. Central de vendas em São Paulo: Rua Antonio de Barros, 295, no estacionamento do Kanguru Supermercado. Mais informações no telefone 2095-6364 e no site www.resortmontedasoliveiras.com.br.