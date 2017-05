Evento gratuito sobre combate à obesidade

O Hospital Santa Virgínia está com inscrições abertas para o Projeto “Combate à Obesidade”, que será promovido gratuitamente, no dia 27 de maio, no auditório da instituição.

Coordenado pela equipe multidisciplinar do Centro de Estudos do HSV, a iniciativa tem o objetivo de levar informações à comunidade sobre os males causados pelo excesso de peso, além de orientar sobre os hábitos saudáveis e a prevenção de doenças relacionadas à obesidade.

No sábado (27/05), a partir das 8h30, médicos, enfermeiros, nutricionistas e psicólogos do hospital promoverão diversas ações, entre elas uma breve apresentação sobre os métodos de cirurgias bariátricas e reeducação alimentar.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 26 de maio, pessoalmente no setor de Marketing do HSV, pelo telefone (11) 2799-3493 / 3494 ou acessando o site da instituição: www.hsv.org.br.

Os interessados devem contribuir com 1kg de alimento não perecível, que será doado ao Programa Ação Solidária.