O chá beneficente da Paróquia Cristo Rei será realizado no dia 17 de maio, quarta-feira, a partir das 14 horas, na Rua Maria Eugênia, 158, salão paroquial, no Tatuapé. O convite (R$ 25,00) está à venda na secretaria da igreja. Mais informações no telefone 2295-1685.