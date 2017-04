Existe ‘Dedo Podre’?

A peça “Dedo Podre”, protagonizada por Nívea Stelmann e Guilherme Boury, aborda uma das principais questões da mulher quando o assunto é relacionamento: o que é ter “dedo podre”? Com direção de Alexandre Contini e adaptação de Caroline Margoni, o espetáculo é baseado em histórias reais vividas por Nívea Stelmann e Lua Veiga, autoras do livro homônimo.

“Colocar a minha vida amorosa falida no papel não foi nada fácil, mas perceber que estaria fazendo mais do que uma terapia e transformando um limão em uma deliciosa limonada me fez acreditar que a vida é isso”, conta Nívea Stelmann.

A montagem é leve e divertida e, ao mesmo tempo, provoca a reflexão sobre a ausência de “sorte” ao procurar um parceiro ideal e se o tal “dedo podre”, existe mesmo. O texto propõe um misto de emoções que pretendem provocar no público a sensação de estarem diante de um espelho, podendo gerar certa identificação na plateia.

Apresentações: quartas e quintas, às 21 horas. Ingressos: R$ 60,00 plateia e R$ 50,00 balcão e frisas. Classificação: 14 anos. Local: Teatro Porto Seguro – Alameda Barão de Piracicaba, 740 – Campos Elíseos. Mais informações no telefone 3226-7300.