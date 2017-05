O coletivo paraense Poraquê apresenta a exposição “Belém Fantasma – Histórias sobrenaturais da Amazônia”. Baseada no livro “Visagens e Assombrações de Belém”, de Walcyr Monteiro, a mostra, que tem curadoria de Thiago Gonzaga, é composta por trabalhos que fazem uma honrosa homenagem aos mitos e lendas da região da Amazônia que vivem no imaginário popular.

De acordo com os integrantes do coletivo Poraquê, o objetivo da exposição é expandir a cultura amazônica para as demais regiões do Brasil. Assim, a mostra alimenta dogmas populares, considerando as raízes dos integrantes do coletivo, que é formado pelos artistas Tainá Maneschy, Moara Brasil e Arthur Porto. Com o uso da técnica conhecida como Mixed Media, o Poraquê apresenta uma série de trabalhos inéditos, totalmente livres dos paradigmas de pintura tradicional.

Em Tupi, Poraquê significa “o que entorpece”. Assim como o choque do peixe entorpecente, o coletivo tem como proposta dialogar diversos temas pertinentes à contemporaneidade por meio de artes visuais psicodélicas.

Horário para visitação: das 11 às 19 horas. Local: Rua Augusta, 837 – Cerqueira Cesar. Entrada gratuita. Mais informações no telefone 2094-3383.