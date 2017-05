Exposição na Paulista

Com apoio da concessionária ViaQuatro, a exposição fotográfica “Corte & Recorte – Olhar Empreendedor” pode ser vista na estação Paulista do Metrô até o dia 12 de maio. Imagens poéticas e esculturas propõem um diálogo entre arte e empreendedorismo com o objetivo de motivar adolescentes a refletirem sobre suas escolhas profissionais.

As fotografias são de autoria de jovens formados pelo Instituto Reciclar. Ao todo, 30 deles fizeram parte do projeto, apoiado pelo Ministério da Cultura e patrocinado pela Cielo. Durante dois meses, eles participaram de palestras, visitaram exposições e debateram questões relacionadas ao tema central da exposição – empreendedorismo. A formação dos jovens foi realizada na Foto Conceito – Escola de Fotografia. Divididos em cinco grupos, eles buscaram histórias de empreendedores de sucesso, estudaram os casos e os transformaram nas fotografias da exposição, com acompanhamento do fotógrafo Arthur Rampazzo Roessle e direção de fotografia de Carina Zaratin.

A partir das histórias retratadas pelos jovens, a artista Líria Varne deu vida às esculturas em papel, lincando a arte com o empreendedorismo.