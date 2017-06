A Oficina Cultural Oswald de Andrade apresenta a exposição “Terra Nua”, que celebra os 20 anos de trajetória da artista Angella Conte. A mostra contempla trabalhos que narram sua trajetória, incluindo obras importantes para o desenvolvimento de sua linguagem. Ocupando as duas salas expositivas do espaço, são exibidas esculturas, fotografias, objetos e videoinstalações com intuito abordar a heterogênea produção da artista. Para Angella, um dos trabalhos mais tocantes em exibição é “Precisou ser Outros”, que trata de sua família. Local: Rua Três Rios, 363. Temporada: até 29 de julho. Mais informações no telefone 3222-2662.