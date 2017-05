As Fábricas de Cultura oferecem uma programação especial de espetáculos teatrais infantis durante este mês. As unidades do Parque Belém, Cidade Tiradentes, Vila Curuçá, Sapopemba e Itaim Paulista receberão três companhias para animar a criançada. A programação é gratuita.

AVENTURA

O espetáculo “O Fabuloso Mundo das Descobertas”, da OAK – Educação e Meio Ambiente, conta a história de João, um menino curioso que quer construir uma máquina voadora para encontrar seu sabiá Clarão. Seu avô, Noquim, também embarca nesta aventura, e juntos descobrem coisas espetaculares: a prática de ensinar e aprender, a origem das palavras e como ter uma vida saudável e feliz. A peça será apresentada nas unidades do Parque Belém (dia 17, às 10 horas, dia 18, às 14h30 e dia 19, às 10 horas e às 14h30); Itaim Paulista (dia 25, às 10 horas e dias 25 e 26, às 10 horas e às 14h30); Sapopemba (dia 31, às 10 horas).

ALTA OU BAIXA?

O Núcleo Caboclinhas apresenta a peça “Bem do Seu Tamanho”, na qual a menina Helena se questiona a respeito de sua altura. Em alguns casos, sua mãe diz que ela já é “bem grandinha”; em outros, seu pai diz que ainda é “muito pequenininha”. Os espetáculos podem ser conferidos nas Fábricas de Sapobemba (dia 18, às 14h30) e de Vila Curuçá (dia 25, às 14h30).

CIÊNCIA

Por fim, o grupo Ciência Divertida vai levar para três Fábricas de Cultura o espetáculo “O Show da Química”. A atração permite que as crianças vivenciem os efeitos da química e como ela faz parte de nossa vida cotidiana. O público terá a oportunidade de descobrir o que são polímeros e como eles são aplicados no dia a dia, compreender as diferenças de estado da matéria, desvendar o mundo das cores mágicas dos ácidos e das bases e explorar o mundo das reações químicas. A peça será apresentada na Vila Curuçá (dia 24, às 10 horas), Parque Belém (dia 25, às 14 horas) e Sapopemba (dia 26, às 14h30).

Locais: Complexo Parque Belém – Avenida Celso Garcia, 2.231, telefone 2618-3447. Fábrica Itaim Paulista – Rua Estudantes da China, 500, telefone 2025-1991, e Fábrica Sapopemba – Rua Augustin Luberti, 300, telefone 2012-5803.