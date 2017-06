Farol desligado na Celso Garcia

Na semana passada, a leitora desta Gazeta, Durvalgiza Soares, relatou através do Whatsapp 98193-8399, o grave problema que está acontecendo na Avenida Celso Garcia. Na altura do número 5.885, o semáforo (foto) está quebrado há praticamente 30 dias. Ligações já foram feitas e, inclusive, registradas através de protocolos, mas o equipamento continua desligado. Ainda de acordo com a leitora, a falta do semáforo vem causando vários acidentes. Será que é muito complicado a Prefeitura Regional cobrar mais agilidade da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), devido à urgência que o reparo demanda? Fica a pergunta.