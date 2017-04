Feira da Fraternidade do Itaporã

Nos dias 6 e 7 de maio acontece mais uma edição da Feira da Fraternidade, organizada pelo Grupo Socorrista Itaporã, em parceria com o Lar Sírio. Neste ano o evento completa 20 anos de existência e será possível degustar uma variedade de pratos doces e salgados, bem como aproveitar para comprar presentes especiais em artesanato, bijuterias, bolsas e roupas. Pela proximidade do Dia das Mães, esta será uma boa oportunidade de escolher um presente especial.

A parte gastronômica conta com a macarronada da “Mama”, hambúrguer, churrasco e pastel, além de uma infinidade de doces. O evento tem por objetivo ajudar na arrecadação de fundos para a manutenção do Grupo Socorrista Itaporã e de seus trabalhos sociais, que incluem ainda as casas de Celina e Caminho de Pedro.

“A Feira da Fraternidade foi organizada inicialmente para arrecadar fundos que vão manter as casas ligadas ao Grupo Socorrista Itaporã. Mas ao longo do tempo ela se tornou muito mais que isso. Durante o evento, as pessoas têm a oportunidade de se unir fraternalmente, conhecer costumes diversos, demonstrar talentos, realizar um trabalho voluntário e, principalmente, desenvolver o autoconhecimento”, comenta Gleice Oliveira, diretora de eventos do Grupo Socorrista Itaporã.

UM POUCO DE HISTÓRIA

Desde 1997 o Grupo Socorrista Itaporã realiza suas feiras temáticas para arrecadar fundos para a manutenção da casa e de suas obras sociais. A ideia surgiu no grupo da Mocidade, na ocasião sob direção de Walter Fernandes – hoje o atual presidente do Grupo Socorrista Itaporã – e se tornou um cartão de visitas da casa, mobilizando centenas de trabalhadores em prol da solidariedade.

São realizadas três edições por ano. Cerca de 300 voluntários, entre trabalhadores e alunos que frequentam a casa, se dividem em grupos e se revezam na organização, montagem e desmontagem, preparo dos pratos, atendimento ao público (vendas). Cada grupo fica responsável por uma barraca, que vende um item específico, seja de alimentação (doce/salgado), artesanato, roupas, sapatos, entre outras.

LAR SÍRIO PRÓ-INFÂNCIA

O Lar Sírio Pró-Infância promove, gratuitamente, o desenvolvimento da criança e do adolescente. Lá elas são acolhidas, instruídas e educadas para o pleno exercício da cidadania. Recebem ainda qualificação para o trabalho e orientações para a reintegração na família e sociedade.

Foi fundado em 1923, por um grupo de jovens idealistas, vindos de Homs, na Síria, para dar abrigo aos órfãos de sua comunidade e também como forma de retribuição ao país que os acolhera. Ao longo desses 90 anos, o Lar, como é chamado, continuou fazendo parte da vida de seus fundadores e descendentes, que ainda hoje conduzem o administram a instituição.

SERVIÇO

Feira da Fraternidade: dias 6 e 7 de maio, das 12 às 19 horas. Onde: Rua Serra de Bragança, 1.086, Tatuapé (Lar Sírio Pró-Infância). Entrada franca. Mais informações: eventos@itaporan.org.br. Telefone: 2097-9470.