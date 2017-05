Feira de malhas

No período de 19 a 28 de maio, acontece no Centro de Eventos São Luís a Feira do Circuito das Malhas. Referência em moda outono e inverno há 14 anos, a feira chega muito mais fashion com coleções de 90 marcas fabricantes de moda feminina, masculina e infantil oriundas dos principais polos como Monte Sião e Jacutinga. Há ainda expositores de Serra Negra e Águas de Lindóia. Todos os dias, das 12 às 21 horas. Entrada: R$ 6,00 (pessoas acima de 60 anos e crianças até 12 anos não pagam entrada). Estacionamento no local. Entrada pela Rua Luís Coelho, 323, junto da Avenida Paulista.