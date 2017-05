As mais diversas historinhas da literatura infantil são destaque no Shopping Anália Franco até o dia 10 de junho. A Feira Cultural do Livro, promovida pela Letrinha, oferece mais de dois mil títulos infantis a partir de R$ 3,00 na Praça de Eventos do shopping. Além disso, a atração conta ainda uma programação cultural, todas as sextas-feiras, sábados e domingos no período do evento. Onde: Avenida Regente Feijó, 1.739.