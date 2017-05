A magia vai dominar o Parque da Água Branca nos dias 20 e 21 de maio, das 9 às 19 horas. A Feira Mística trará muitas atrações do universo esotérico com a apresentação de diversos tipos de danças, produtos e serviços do segmento. Estacionamento na portaria da Rua Dona Ana Pimentel, s/nº, R$ 10,00, por 12 horas. Onde: Avenida Francisco Matarazzo, 455, Barra Funda.