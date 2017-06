Festa Caipira em São Miguel

Nos dias 23, 24 e 25 de junho, será realizado o 11º Encontro de Cultura Caipira, organizado de forma colaborativa entre a Fundação Tide Setubal e a comunidade de São Miguel Paulista. A tradicional festa que anima a região da Zona Leste ocupará, este ano, um novo espaço, a Praça do Morumbizinho, devido às reformas no Clube da Comunidade (CDC) Tide Setubal que, em breve, será o CEU São Miguel. O público poderá curtir apresentações musicais, feira de artesanato, além de brincadeiras e barracas com comidas e bebidas típicas a preços populares.

CIRCUITO DE FESTAS

Outra novidade é que, a partir deste ano, o encontro passa a fazer parte do 1º Circuito de Festas Juninas de São Miguel Paulista, uma articulação realizada pela Prefeitura Regional do distrito, a partir da Casa de Cultura de São Miguel, para promover a integração entre os festejos realizados na região e valorizar a cultura popular. Além de São Miguel Paulista, outros cinco bairros receberão os festejos do circuito – Jardim Helena, Vila Cruzeiro, Cidade Nova e Nitro Operária.

“Os costumes e o modo de vida nordestinos fazem parte da cultura de São Miguel Paulista”, destaca Inácio Pereira dos Santos Neto, coordenador da programação cultural da Fundação Tide Setubal. “Com a mudança do evento para a Praça Morumbizinho mantemos viva uma tradição de festas da comunidade, antes realizada em um Clube da Comunidade, trazendo para a praça esses festejos e promovendo a integração com os demais bairros no circuito de festas”, enfatiza.

PROGRAMAÇÃO

A programação valoriza expressões tradicionais da cultura brasileira, como as rodas de jongo, as expressões afro-brasileiras e o som das violas e do acordeon. O Trio de Forró Flor de Muçambê abrirá as atrações durante os três dias de festa, que segue na sexta-feira com a apresentação de rodas de dança e canto da comunidade de Jongo de Embu das Artes; a Orquestra Sanfônica de São Paulo, que vai embalar os festejos ao som do arcodeon; além da quadrilha junina formada pelo grupo Ao Abrir das Cortinas, da Sociedade Amigos do Jardim Lapenna, que também se apresentará no sábado.

O festejo segue no dia 24 com a Congada de Santa Ifigênia; o grupo de vivência e estudo da cultura popular brasileira, JabutiCaqui; e a apresentação da Orquestra Piracicabana de Viola Caipira. Celebrando o folclore, danças e ritmos da cultura popular brasileira, os grupos Catira Botas de Ouro, Batakerê e a Orquestra de Berimbaus do Morro do Querosene, encerrarão a 11ª edição do encontro.

SERVIÇO

A programação completa do evento está disponível no site da Fundação Tide Setubal. A 11ª Edição do Encontro de Cultura Caipira segue nos dias 23, 24 e 25 de junho, a partir das 17 horas. Onde: Praça Fortunato da Silveira (Morumbizinho), Distrito Vila Jacuí, em São Miguel Paulista.