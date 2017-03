Festival de Sabores chega à sua sexta edição

O Shopping Anália Franco promove, até o dia 26 de março, uma nova edição do Festival de Sabores, que traz ao público cardápios exclusivos com descontos especiais e aulas gratuitas de culinária para turmas de crianças e adultos. Os clientes que consumirem nas lojas de alimentação do shopping ainda terão a oportunidade de participar da promoção “Compre e Ganhe”.

Uma estrutura montada no Piso Lírio, especialmente para a sexta edição do evento, tem um espaço reservado para as aulas gratuitas de culinária infantil e para adultos, com diversos tipos de receitas simples de fazer no dia a dia, mas que impressionam e podem ajudar a “fazer bonito” quando receber amigos.

Os adultos poderão aprender novas técnicas de cozinha às quartas-feiras, em dois horários: 19 e 20 horas. As aulas para as crianças são de quinta-feira a domingo, das 12 às 20 horas, com receitas de cupcakes doces e salgados. A participação nas oficinas será mediante à ordem de chegada.

Os restaurantes Abbraccio, Almanara, America, Mousse Cake, Nahoe Sushi, Outback Steakhouse, Spaghetti Notte e The Fifties elaboraram cardápios exclusivos para o período do Festival de Sabores, com combos exclusivos no valor de R$ 39,90.

Para completar, na promoção “Compre e Ganhe”, a cada R$ 200,00 em compras em qualquer loja de alimentação do shopping (restaurantes, sorveterias, cafés, fast food, entre outros), os consumidores podem escolher entre um quadro porta rolhas ou um quadro porta tampinhas de cerveja para levar para casa e colecionar o item de sua preferência.

SERVIÇO

O regulamento completo da promoção pode ser encontrado no site. Onde: Avenida Regente Feijó, 1.739.