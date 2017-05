A temporada 2017 do Festival de Sopas Ceagesp já está aberta! Em sua 9ª edição, um dos eventos gastronômicos mais conhecidos do inverno paulista, o festival oferece semanalmente seis tipos de sopas, incluindo a famosa Sopa de Cebola, sucesso na cidade há mais de 50 anos.

Neste ano, o valor que dá direito a tomar todas as sopas quantas vezes quiser é de R$ 38,90 por pessoa. Nesse preço, estão incluídos os acompanhamentos das sopas (calabresa assada, queijo ralado, pães e croutons, itens que ficam próximos às sopas). As bebidas, as sobremesas e os itens da mesa de antepastos são cobrados à parte. Crianças até cinco anos, não pagam. De seis a dez, pagam metade. A partir de 11 anos, o valor é igual ao de adultos.

Na mesa de antepastos, o público encontra vários tipos de queijos, patês, frios e embutidos. Também ficam como opções à parte do buffet de sopas, brusquetas e fatias de pizza. Vinhos de várias nacionalidades, refrigerantes, sucos e várias opções de sobremesas, e o popular cafezinho, completam as opções do evento.

SERVIÇO

O evento funciona de quarta a domingo no Espaço Gastronômico Ceagesp. Às quartas, quintas e domingos, o horário é das 18 horas até meia-noite. Às sextas e sábados, o festival fica aberto até 1 hora da manhã. A entrada é pelo Portão 4 da Ceagesp, na Avenida Dr. Gastão Vidigal, altura do nº 1.946, na Vila Leopoldina. O estacionamento fica no mesmo local e tem preço fixo especial de R$ 10,00 para quem for ao evento. Até 27 de agosto.