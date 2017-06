No filme “Filhos de Bach” Marten (Edgar Selge) é um professor de música alemão que chega em Ouro Preto, no Brasil, a fim de resgatar uma partitura original composta por um dos filhos de Bach. Na cidade, o professor se envolve em confusões e será ajudado pelo mineiro Candido (Aldri da Anunciação). Com o tempo, o organizado Marten terá que se adaptar à rotina brasileira e Candido o incentivará a dar aula de música para crianças da cidade. Aos poucos, ele reaprende o prazer e alegria e ensinar às crianças que estavam até então desorientadas. Também estão no elenco: Marilia Gabriela, Stepan Nercessian e Franciska Walser.