FILME – Tudo e Todas as Coisas

Imagine uma vida inteira passada dentro de uma casa. Aos 18 anos de idade, Maddie enfrenta este dilema. Por causa da Síndrome da Imunodeficiência Combinada, ela não pode ficar exposta a vírus nem bactérias, vivendo numa casa luxuosa onde as paredes vidradas tentam transmitir a sensação do mundo exterior. A jovem passa os seus dias navegando na Internet, com livros ou conversando com a enfermeira. Até o momento em que um garoto de sua idade se muda para a casa ao lado, e imediatamente se apaixona pela vizinha aprisionada. A história se insere no subgênero de “filmes adolescentes sobre doenças ou proximidade com a morte”.