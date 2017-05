Fique de olho!

Quem quiser acompanhar o serviço de tapa-buraco no Tatuapé pode acessar o link: http://www3.prefeitura.sp.gov.br/saffor_bueiros/FormsPublic/serv1TapaBuracos.aspx#ancoraTabelaServicos e em seguida a prefeitura regional correspondente ao bairro atendido. Ao entrar na página, é possível ver a programação das ruas a serem atendidas e as datas limites para a entrega dos serviços.

Numa pesquisa rápida, a reportagem desta Gazeta encontrou algumas obras de recuperação de vias já autorizadas. São elas: Rua Anália Franco, 314 – deveriam estar prontas até 1º de maio; Rua Serra de Botucatu, 927 e 937- deveriam estar prontas até 1º de maio; Rua Euclides Pacheco, 1.605, 1.620, 1.693, 1.754, 1.776 e 1.854 – deveriam estar prontas até 1º de maio; Rua Fernandes Pinheiro, 283 e 287 – deveriam estar prontas até 1º de maio; Rua Mossamedes, 355, 444, 451 e 499 – deveriam estar prontas até 29 de abril; Rua Professor Pedreira de Freitas, 372, 549, 599, 629, 663, 702, 710, 729 e 759 – deveriam estar prontas até 29 de abril; Rua Bom Sucesso esquina com Rua Santa Lúcia – deveriam estar prontas até 29 de abril; Avenida Celso Garcia, sentido bairro centro, 5.073, 4.219, 3.823 e 3.153; ainda no mesmo sentido, números 777, 753, 605, 569, 567, 499 e 161; sentido centro bairro da avenida, números 2.984, 5.344 e 6.084 – deveriam estar prontas até 27 de abril; Rua do Tatuapé esquina com Largo São José do Maranhão; Rua Ulisses Cruz, 496, 504 e 512; Rua Fernando Falcão, 122; Rua Tenente Gelás, 342, 253 e 93 – deveriam estar prontas até 13 de abril; Rua Cândido Vale, 15, 31, 88, 134 e 215 – deveriam estar prontas até 9 de abril.

Tendo em mãos esses e outros endereços cujos serviços estão na programação, os moradores podem cobrar ou também agradecer a Prefeitura Regional Mooca por realizar o trabalho. Algumas datas limites de entrega das obras inclusive já passaram. Mais um motivo para verificar se as empresas contratadas estão cumprindo seus compromissos. Outras informações podem ser obtidas na praça de atendimento da regional que fica na Rua Taquari, 549, telefone 2292-2122.

Sérgio Murilo Mendes