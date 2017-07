Fuvest: redução ou isenção da taxa

Os candidatos interessados em prestar o vestibular da Fuvest podem solicitar, até o dia 7 de agosto, a isenção ou redução da taxa de inscrição. O prazo para enviar comprovantes de situação socioeconômica vai até 8 de agosto.

Para solicitar a isenção total da taxa, o candidato deve comprovar renda familiar de até R$ 1.405,50 por pessoa. Para ter desconto de 50% do valor da taxa, a renda per capita do domicílio deve estar entre R$ 1.406,00 e R$ 2.811,00.

O resultado do processo será divulgado no dia 18 de agosto. Neste ano, a prova da primeira fase será aplicada dia 26 de novembro. As inscrições para o vestibular começam no dia 21 de agosto. Saiba mais em www.fuvest.br.