GB Prime: a sua boutique de carnes no Tatuapé

Rua Cantagalo, 2.105. Este é o endereço do Empório de Carnes GB Prime, que só trabalha com as melhores marcas e preços da região. Além da qualidade dos produtos, outro diferencial é a parte do açougue, onde os clientes são atendidos por profissionais qualificados que cortam as carnes ao gosto de cada cliente, sendo as embalagens próprias para freezer.

As carnes vêm direto dos frigoríficos e no Empório de Carnes GB Prime também são comercializados espetos de carnes, frango, medalhão, coração, linguiça, kafta e tulipa, nas opções resfriado e congelado. Há ainda carnes recheadas prontas para o cozimento ou serem assadas como lagarto, maminha e almôndega. Entre as outras receitas disponibilizadas estão panquecas e maionese.

Com uma ambientação que facilita ao cliente encontrar o produto que procura, no Empório de Carnes GB Prime há também azeites, vinhos, temperos, frios, presunto parma, salames espanhóis, acepipes, azeitonas, tomate seco, picles e cebolinha em conserva.

Para preparar o churrasco há carvão, gelo e acendedores. Entre as opções estão também os cortes de picanha argentina, paraguaia e uruguaia. Outras alternativas que o Empório de Carnes GB Prime oferece são os cortes embalados a vácuo e a carne de cordeiro, com e sem tempero.

Com vagas de estacionamento na porta, a direção ainda disponibiliza o serviço delivery para o bairro do Tatuapé, através do telefone 2594-6917. Os pagamentos podem ser feitos tanto com cartão de débito quanto de crédito.

Empório de Carnes GB Prime: aberto de segunda a sábado, das 8 às 20h30; e aos domingos e feriados, das 8 às 13h30.