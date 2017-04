GCM Mooca oferece serviços

Moradores do Tatuapé e região interessados em buscar os serviços da Guarda Civil Metropolitana – inspetoria Mooca agora devem se dirigir ao Largo Nossa Senhora do Bom Parto, 60. No caso das escolas, a instituição propõe o policiamento através do sistema de rondas motorizadas, permanência de viaturas em horários e pontos estratégicos. Nas unidades consideradas de maior prioridade há o policiamento fixo. Para isso é feita uma análise dos índices de vulnerabilidade das unidades educacionais, que é feita entre a chefia das inspetorias da GCM e os respectivos diretores regionais de ensino.

PATRIMÔNIO

A proteção ao patrimônio público é realizada em todo o município através do sistema de rondas periódicas. Os locais mais vulneráveis recebem o policiamento efetivo fixo, como nas escolas. O objetivo do programa é erradicar as ocorrências de danos a esse tipo de patrimônio.

Outro serviço prestado pela GCM é o Programa de Proteção a Pessoas em Situação de Risco. A ação tem como foco o apoio aos agentes públicos que fazem o encaminhamento dessas pessoas e no monitoramento e solicitação de encaminhamento pela Central de Monitoramento à Cape (Central de Atendimento Permanente de Emergência). O plano também cria mecanismos de ações preventivas integradas à Rede de Proteção Social, formada pela SMSU – Secretaria Municipal de Segurança Urbana, SMADS – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, SMS – Secretaria Municipal de Saúde, SMPP – Secretaria Municipal de Participação e Parceria e o Conselho Comunitário de Segurança (Conseg).

AMBULANTES

A GCM ainda presta atendimento no Controle do Espaço Público e Fiscalização do Comércio Ambulante. Essa atividade tem como foco a redução significativa do uso inapropriado do espaço público por ambulantes irregulares e ilegais, por meio de ações de fiscalização.

Dentro dessas atividades, estabelecidas pela SMSU, quem reside na região poderá cobrar do órgão o exercício de seu papel e também da própria Prefeitura, caso a inspetoria não tenha guardas ou viaturas suficientes para esses atendimentos. Em diversas oportunidades o Tatuapé ficou “órfão” da GCM pelo fato da inspetoria ser instruída pela secretaria a direcionar a maior parte do efetivo e bases móveis para a região do Brás, por conta da feira da madrugada. Quem tiver mais dúvidas pode ligar para os telefones 2697-2999, 2694-2887 e 2697-0386 ou enviar e-mail para: gcmirmo@prefeitura.sp.gov.br.