Gilberto Augusto homenageia Elvis em dois shows

O cantor Gilberto Augusto, considerado o melhor intérprete de Elvis Presley da América Latina, fará dois shows este mês. O primeiro, “Elvis – The Concert o Tributo”, será no Teatro Gazeta, no dia 16, às 21 horas, com os convidados Dudu França, Angelo Máximo, Celso Cardoso e Emmanuel Santos; e o segundo, “Elvis – The Big Band Show”, no Teatro Fernando Torres, dia 24.

“Elvis – The Concert tem o propósito de prestar uma homenagem ao artista e a todo legado musical deixado por ele. Com formação e repertório que remetem aos anos 70, o show lembra o período em que o Rei amadureceria sua performance e se tornaria um cantor experiente com impressionante performance cênica e vocal. Nesta época, foram executados uma série de grandes espetáculos históricos, reinventando o modelo de shows em Las Vegas.

Gilberto Augusto foi o primeiro cover brasileiro a cantar na terra de Elvis, Memphis. E como ardoroso fã e colecionador, não poderia deixar de homenagear seu grande ídolo em uma data tão emblemática para os fãs. O artista possui uma extensa carreira premiada no Brasil e exterior. Carreira marcada por viagens culturais e profissionais a Memphis e a lugares ligados a Elvis, que trouxeram o conhecimento necessário para produzir o espetáculo.

O padrinho e incentivador do show, Jerry Adriani (morto em abril deste ano), também deu o nome ao espetáculo e participou da realização do primeiro show. Empolgante e surpreendente, o show “Elvis the Concert – O Tributo” conta com a participação da Banda Memphis e o Grupo Vocal Sweet Girls.

Mais de 200 arranjos totalmente fiéis aos originais, a harmonização vocal estudada minuciosamente, a banda formada por profissionais altamente capacitados, somados à performance vocal de Gilberto, correspondem a todas as expectativas de pessoas que já assistiram grandes shows no exterior. Em 20 anos de uma carreira premiada, o intérprete de Elvis sempre focou na qualidade musical, provando que para interpretar o Rei não basta roupa, peruca, adereços ou trejeitos, tem que ter, principalmente, o dom e talento para isso.

THE BIG BAND SHOW

No próximo dia 24, o Tatuapé recebe o The Big Band Show, no qual Augusto faz uma apresentação diferenciada, homenageando as famosas big bands com a participação do Grupo Vocal Memphis Boys. O show vai surpreender o público em vários aspectos: as músicas tocadas com arranjos elaborados e adaptados para este tipo de formação musical, os solos e improvisações trazem um brilho instrumental. O espetáculo mostra um repertório especial de Elvis e apresenta um tributo emocionante para o público do Fernando Torres. Dizem que um rei jamais perde sua majestade, e Elvis é a prova disso. Sua figura mítica continua intacta.

O Teatro Gazeta fica na Avenida Paulista, 900. Ingressos: R$ 60,00. Mais informações no telefone 3253-4102. Já o Teatro Fernando Torres localiza-se na Rua Padre Estevão Pernet, 588. Ingressos: R$ 27,00. Mais informações no telefone 2227-1025.