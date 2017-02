GRATUITO – Cursos de informática no Tatuapé

O Telecentro da Biblioteca Arnaldo Magalhães de Giácomo oferece cursos para iniciantes em informática, e cursos avançados. As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, a partir das 10 horas, e aos sábados, a partir das 9 horas, com turma de 13 alunos – um por micro – e certificado após a conclusão. São três cursos: arte digital, digitação e pesquisa na Internet. As matrículas podem ser feitas a partir de amanhã, dia 8, mediante apresentação de RG e comprovante de endereço. Os cursos são indicados para crianças acima de sete, adolescentes, jovens, adultos e idosos. A biblioteca fica na Rua Restinga, 136, no Tatuapé. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, e aos sábados das 9 às 16 horas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 2091-0812.