Half & Half Brazilian Jiu-Jitsu

Na Half & Half BJJ o Jiu-Jitsu é ministrado com qualidade e respeito ao ensino. Liderada por Eduardo Castro, aluno de Fernando Tererê, Fábio Gurgel e integrante faixa preta da Equipe Alliance, a escola, que fica no bairro do Tatuapé, conta com uma metodologia diferenciada, focada na disciplina e na fiel filosofia desta tradicional arte marcial.

Para Castro, a prática do Jiu-Jitsu, além de melhorar a saúde física e a consciência corporal, pode melhorar as relações interpessoais. “Ajuda a ter mais estabilidade e equilíbrio emocional, a relaxar e a superar a raiva, inveja e orgulho, por exemplo. O Jiu-Jitsu, sem dúvida, nos ajuda a sermos pessoas melhores.”

AULAS OFERECIDAS

Na Half & Half BJJ são oferecidas aulas de Jiu Jitsu infantil, para crianças de 5 a 12 anos; aulas para iniciantes – voltadas para quem nunca treinou ou quer se reciclar, aprender defesa pessoal e outras técnicas de Jiu-Jitsu; além de aulas intermediárias e avançadas. Tem ainda o Jiu-Jitsu de competição e o Jiu-Jitsu sem Kimono – NO GI.

“O aprendizado é passado ao aluno de forma fácil, dinâmica, detalhada e com muito respeito. As aulas acontecem de segunda-feira a sexta-feira, em horários diferenciados; e aos sábados, quando não estamos competindo e abrimos para treinos livres.”

SERVIÇO

Interessados em conhecer a Half & Half BJJ podem ligar para 94741-4671 e agendar uma aula experimental grátis. Conheça também a modalidade de Muay Thai – ministrada pelo professor Robson Silva. Através desta técnica, homens e mulheres ganham músculos torneados, flexibilidade e de quebra queimam 1.500 calorias. “Músculos mais definidos e menos gordurinhas. Tudo isso em um treino para lá de agitado”, destaca Eduardo.