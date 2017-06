Harumi e Hiatari: de combinados a pratos à la carte e rodízios

Os apreciadores da gastronomia oriental contam com várias opções de restaurantes no Tatuapé. Pertencentes ao mesmo grupo, o Harumi e o Hiatari Sushi Bar têm cardápios que agradam os paladares daqueles que gostam de pratos crus, quanto aos adeptos dos pratos quentes.

O Harumi – Unidade Tatuapé – fica na Rua Cantagalo, 597 (telefone 2092-5143) e conta com uma ampla instalação. A casa está aberta de segunda a quinta, das 12 às 15 horas e das 19 às 23 horas; de sexta e sábado, o jantar final é às 23h30; e no domingo, está aberta até às 22h30.

Além dos pratos à la carte, como yakissoba, teppanyaki (grelhado com legumes, arroz e missoshiru) e as porções, a casa oferece o rodízio de sushis, sashimis e pratos quentes à vontade, com sobremesa já inclusa: tempurá de sorvete ou banana flambada ou petit gateau ou creme de papaia.

Se preferir pelos combinados, o Harumi oferece várias opções. Entre elas está o Combinado Super Especial, com 52 unidades, além dos combinados para uma, duas ou três pessoas, entre outros.

ACONCHEGANTE

Ainda no Tatuapé, o Hiatari Sushi Bar, na Rua Cantagalo, 631 (telefone 2093-4166) é um restaurante japonês menor que inclui em seu cardápio entradas, sushis, yakissoba, entre outros pratos preparados com o que há de melhor na gastronomia oriental. Tudo muito bem servido em um ambiente muito acolhedor.

Para quem gosta de temaki, seguem algumas dicas de sabores: salmão, salmão grelhado, skin – pele de salmão, atum, peixe branco, cani, califórnia e shimeji. Além dos pratos à la carte há também os rodízios. Neles estão inclusos lula empanada, frango empanado, trouxinha de salmão, temakis, yakissoba, shimeji, rolinho primavera, guioza, hot holls, entre outras receitas típicas.