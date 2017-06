O espetáculo “Bruta Flor” está em cartaz no palco do Teatro Augusta. Com texto de Vitor de Oliveira e Carlos Fernando de Barros e direção de Márcio Rosário o enredo enfoca a bissexualidade e a homossexualidade, levando o público à reflexão sobre homofobia e preconceitos.

Na trama, os atores Fabio Rhoden, Walkiria Ribeiro, Pedro Lemos e Erika Farias mergulham em um texto denso que trata da homofobia internalizada e sua possível consequência trágica. Apresentações: quarta e quinta-feira, às 21 horas. Ingressos: R$ 70,00 (inteira). Local: Rua Augusta, 943. Temporada: até 29 de junho. Mais informações no telefone 3151-4141.