Hospital Veterinário: atendimento acontece agora na Salim

Na semana passada, a equipe da Gazeta do Tatuapé foi até a Rua Platina, 570, e constatou que o Hospital Público Veterinário não está mais atendendo no referido endereço. Na porta do imóvel, faixas indicam que desde o dia 28 de agosto os trabalhos seguem na Avenida Salim Farah Maluf, do lado par, esquina com a Rua Ulisses Cruz, 298.

Em julho deste ano, este semanário publicou a informação de que o hospital, mantido pela Anclivepa (Associação Nacional de Clínicas Veterinárias de Pequenos Animais), poderia ir para um novo endereço, por conta da demanda.

Com atendimento elogiado pela maioria dos tutores que levam seus pets para serem atendidos em consulta, exames ou cirurgias, quem vai até lá em busca pelo atendimento deve saber que, devido o grande número de animais, a espera é longa. No entanto, grande parte afirma que vale a pena. Geralmente os donos chegam durante a madrugada para aguardar a retirada da senha e só saem da instituição no fim da tarde ou à noite.

E, por conta de grande número de pessoas com seus pets, os desacordos com os vizinhos na Rua Platina ficaram mais intensos nos últimos meses. Entre as alegações, barulho e sujeira na calçada. A direção do hospital, de acordo com o que já foi publicado por este semanário, chegou a tentar conter os problemas com várias medidas, mas a demanda por um novo local se tornava a cada dia uma grande necessidade.

De acordo ainda com as faixas que estão no antigo endereço, o horário de atendimento segue o mesmo na Avenida Salim Farah Maluf: de segunda a sexta, das 6 às 17 horas. As senhas devem ser retiradas das 6 às 10 horas e deve-se apresentar CPF, RG e comprovante de residência.