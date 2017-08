IBFE oferece oficina gratuita de psicomotricidade

O Instituto Brasileiro de Formação de Educadores (IBFE) promoverá, no dia 2 de setembro (sábado), uma oficina gratuita sobre “Psicomotora: uma intervenção interdisciplinar da psicomotricidade”.

Às 9 horas, no IBFE SP1 (Jardim Paulista), o renomado professor Daniel Rebello, especialista em psicomotricidade educacional, explicará como a educação psicomotora preza por desenvolver ações interdisciplinares com a finalidade de estimular as funções essenciais para o desenvolvimento escolar do aluno. Voltada para professores da cidade de São Paulo e região, o intuito do evento é demonstrar algumas práticas para incentivá-los a criar novas estratégias de ensino em sala de aula.

A oficina oferece certificado de horas. Interessados podem realizar as inscrições em http://bit.ly/2w3jolt. Onde: Alameda Santos, 2441- Conjunto 91, Jardim Paulista.

