Iluminação: Piqueri recebe intervenções

Um dos parques mais importantes da região, o do Piqueri, localizado na Rua Tuiuti, esquina com a Marginal Tietê, recebeu recentemente uma intervenção que reflete diretamente na segurança de seus frequentadores.

A diretoria do Departamento de Iluminação Pública, vinculada à Secretaria Municipal de Serviços e Obras, respondeu de forma positiva aos pedidos feitos pelo vereador Toninho Paiva, quanto à necessidade de reparos na iluminação do Parque do Piqueri.

Em vistoria foram constatados problemas relacionados à lâmpadas apagadas, falta de fase e curto-circuito na rede subterrânea. Equipado com postes de aço do Ilume de 5 e 7 metros de altura, as equipes efetuaram os reparos necessários com a substituição de equipamentos, lâmpadas e demais componentes.

Durante os trabalhos, realizados no dia 14 de junho, ocorreram a troca e manutenção de 30 lâmpadas de 150w de vapor metálico (branca) e 100 metros de cabo bimetálico subterrâneo. O que possibilitou ao espaço ter de volta a sua iluminação.