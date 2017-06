Impasse quanto aos corredores de ônibus continua

Muda Mooca chegou a protestar contra o corte de várias árvores na Avenida Alcântara Machado (Radial Leste)

A reportagem da Gazeta do Tatuapé entrou em contato com a SPObras para saber sobre os principais projetos de corredores de ônibus da Zona Leste que, em 2015, eram prioridades da gestão anterior. Só que, ainda na administração de Fernando Haddad, vários problemas ocorreram e impediram que os projetos fossem concretizados em sua totalidade.

O corredor da Avenida Radial Leste, por exemplo, que tem início na região central e segue em direção ao bairro de Itaquera, é um deles. Neste caso, intervenções em uma passagem de nível até então inutilizada, pertencente à Compainha do Metropolitano, na região da estação Parque Dom Pedro, foi cedida para a obra e intervenções chegaram a ser iniciadas. Além disso, árvores foram cortadas no canteiro central, na altura da Avenida Alcântara Machado, e só.

De acordo com a SPObras, o Corredor Radial Leste 1 teve as suas obras paralisadas pela gestão anterior, em 2016. “A medida foi adotada após o Tribunal de Contas da União ter realizado auditorias na licitação e execução da obra e sugerir ao Ministério das Cidades a suspensão do repasse de recursos, por meio do PAC. As obras somente poderão ser executadas com recursos da Prefeitura, que não foram incluídos pela gestão anterior no orçamento de 2017.”

Outros dois corredores, da Avenida Líder e da Avenida Itaquera, foram praticamente concluídos. Ocorreram alargamentos nas vias, a intalação de paradas e pontos, entre outras intervenções. “A pavimentação destes dois corredores já foi concluída e os projetos estão em fase de finalização para futura conclusão da obra, conforme liberação de recursos.”

E, para completar, tem a Avenida Celso Garcia. Depois de vários projetos que não foram concretizados, a equipe de reportagem perguntou se há algum projeto com relação à revitalização da avenida, pelo menos, no sentido de melhorar as faixas de ônibus existentes. “No momento não existem ações previstas para o corredor de ônibus da Avenida Celso Garcia.”