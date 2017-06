Incentivo à cultura da paz

No dia 2 de junho, no Colégio Santo Antonio de Lisboa, foi realizado o projeto Vicentinos em Debate. O projeto foi criado para dar voz à juventude e ensiná-la a dialogar com o próximo e com o mundo, aspectos de fundamental importância para a formação dos estudantes.

O tema do debate foi o diálogo inter-religioso e a construção da cultura da paz. Para esse evento, estiveram presentes líderes religiosos como Raul Meyer, Magno Paganelli, Atilla Kus e a advogada Damaris Moura Kuo.

Eles falaram aos estudantes do Ensino Médio sobre como cada doutrina trabalha para a construção de uma cultura de paz. Representando a religião católica, o evento contou ainda com a presença da diretora-geral dos Colégios Vicentinos, Luci Rocha de Freitas.

Neste dia também ocorreu a reinauguração do espaço do colégio Praça da Paz, com intervenções artísticas de alunos desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. O trabalho artístico foi planejado pela professora de Arte, Mônica Corradi, e desenvolvido principalmente com os alunos da 3ª série do Ensimo Médio.