Iniciativa nota 10!

Um trabalho que vem sendo desenvolvido em sala de aula tem como objetivo visualizar as praças do Tatuapé sob uma nova perspectiva. Este é o projeto Praças: sociabilidade e vida no bairro, coordenado pelo professor-doutor Ricardo Barbosa da Silva, da Fatec Tatuapé, pertencente ao Centro Paula Souza.

A ação nada mais é do que o resultado das atividades da disciplina de Planejamento Urbano, onde os alunos buscam compreender os espaços, a sociabilidade e vitalidade no entorno das praças. Neste primeiro momento, o Largo São José do Maranhão foi o lugar escolhido para dar início ao projeto.

O desafio já foi lançado aos alunos, que deverão aplicar questionários de observação e de entrevistas com os moradores e pessoas que passam diariamente pelo endereço, considerado um dos mais emblemáticos pontos de encontro da região.

“Contamos com a apoio da diretora da Fatec Tatuapé, Ivanete Bellucci, de professores e alunos da unidade, como também do Rogério Felix Martins, do Conseg Parque São Jorge, e principalmente dos moradores. A proposta é finalizar estas atividades em um domingo do mês de junho, com uma intervenção na praça com várias atividades culturais e serviços prestados à comunidade, a fim de contribuir para uma vida de bairro melhor”, adianta o professor.

Ele destacou ainda que as visitas já foram iniciadas com idas diurnas e noturnas. “Os alunos já fizeram a etapa de observação na praça, mas ainda farão as entrevistas e a intervenção será no segundo semestre. Quanto as primeiras impressões dos alunos, o processo ainda segue em andamento.”