Terminam no próximo domingo (dia 30 de julho) as inscrições para a Olimpíada Nacional de Ciências. A competição é aberta a estudantes do 9º ano do Fundamental e Ensino Médio (1ª a 3ª série) da rede estadual de São Paulo.

O cadastro deve ser feito, obrigatoriamente, por um professor de Ciências, Física ou Química da escola onde está matriculado no endereço www.onciencias.org. A primeira fase está marcada para 17 de agosto nas escolas inscritas.