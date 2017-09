Inscrições prorrogadas

O Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional (Cresan) da Vila Maria, administrado pela Secretaria Municipal de Trabalho e Empreendedorismo (SMTE), estendeu até o dia 14/9, as inscrições para o curso extensivo em Hortas Urbanas. A ação tem o objetivo de ensinar os participantes a criar possibilidades para o plantio e manejo de alimentos dentro do contexto urbano.

As atividades acontecem uma vez por mês, com módulos divididos em ‘horticultura e jardinagem’, ‘adubação e compostagem’, ‘plantio e manejo’ e ‘prevenção de pragas’. A aula desta semana será realizada nesta quinta-feira, 14/9, a partir das 14h, com orientações sobre plantio (consorciação e rotação) e manejo do solo.

Os interessados precisam ter, no mínimo, 16 anos de idade e se inscrever pelo e-mail: eancosan@prefeitura.sp.gov.br até às 12h do dia 14/9. O curso teve início em agosto com uma aula sobre ‘adubação e compostagem’ e terá sequência nos dias 26/10, com dicas sobre tratos culturais, pragas e doenças, e no dia 23/11, sobre ‘comedoria’.

Serviço

Curso extensivo em Hortas Urbanas

Local: Cresan Vila Maria

Endereço: Rua Sobral Junior, 264 – Vila Maria Alta.

Datas: dias 14/9, 26/10 e 23/11

Horário: das 14 às 17h

Inscrições: até às 12h do dia 14/9 – pelo e-mail eancosan@prefeitura.sp.gov.br

Outras informações no telefone (11) 2967-0755.