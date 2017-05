O Internacional Shopping recebe o “Semana do Brincar” com atividades nos dias 21 e 28 de maio que começam às 12 horas e se encerram às 20 horas. Nesse período, os pequenos podem construir seus próprios brinquedos com materiais reaproveitados, sendo que os brinquedos construídos podem ser levados para casa. Além disso, as crianças de até 4 anos têm um espaço exclusivo, a “Estação tempo de brincar”, onde podem ficar quanto tempo quiserem.