Isso é permitido, CET?

A reportagem desta Gazeta flagrou um guincho da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) parado na faixa de segurança de um canteiro, junto ao acesso ao Viaduto Aricanduva e ao lado da Avenida Armando Cardoso Alves, na divisa entre o Tatuapé e a Penha.

De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito (CBT) a infração é grave, sob pena de multa no valor de R$ 195,23, remoção do veículo e punição com cinco pontos na carteira de habilitação.

O caminhão, de placa DST 2452 e número de controle 6647 não estava realizando nenhum tipo de operação. Quanto às lanternas de pisca alerta, responsáveis por avisar sobre problemas mecânicos, estavam apagadas.

Agora, cabe à CET avaliar o caso. O que se sabe é que, se fosse um veículo de passeio, moto ou ônibus, tinha sido guinchado em menos de 15 minutos.